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BÜLENT CANKURT
10 Nisan 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Ödüllü şeften özel mönü

Anadolu yakasının özel mekanlarından biri olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in en üst katındaki Ouzo Roof Restaurant'ın mönüsünü yenilediğini öğrendim.
Ama bu öyle sıradan bir yenilik değil; ödüllü executive şef , öyle bir mönü hazırlamış ki, bugünlerde herkesin dilinde... Ege, Mezopotamya ve Anadolu'nun yerel ürün ve tekniklerini modernize eden ünlü şef, Türkiye'nin yöresel lezzetlerini tek çatı altında buluşturmuş. Ben henüz bu özel mönüyü test edemedim ama gidenlerin söylediğine göre Mehmet Yalçınkaya resmen lezzet şöleni yaşatıyormuş.

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