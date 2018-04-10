Dilasima Group'un veliahdı, Max&Co ve Marina Rinaldi'nin marka müdürü olan 1991 doğumlu Dila Tarkan gelin oluyor... Bir dönem oyuncu Eser Yenenler ile flört ettiği için daha geniş çevrelerce tanınmaya başlayan Dila Tarkan'ı nikah masasına oturmaya ikna eden kişi, yaklaşık bir yıldır flört ettiği sevgilisi Yahya Uçbaşaran. Sevgilisiyle Japonya'ya tatile giden Dila Tarkan, aldığı sürpriz evlenme teklifini sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Bu arada New York'un ünlü gelinlikçisi Kleinfeld'den randevu aldığını öğrendiğim Dila Tarkan, gelin olmak için çok da beklemeyecek sanırım.