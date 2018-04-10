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BÜLENT CANKURT
10 Nisan 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Yüzüğü taktı gelinlikçiyi aradı

Dilasima Group'un veliahdı, Max&Co ve Marina Rinaldi'nin marka müdürü olan 1991 doğumlu Dila Tarkan gelin oluyor... Bir dönem oyuncu ile flört ettiği için daha geniş çevrelerce tanınmaya başlayan Dila Tarkan'ı nikah masasına oturmaya ikna eden kişi, yaklaşık bir yıldır flört ettiği sevgilisi Yahya Uçbaşaran. Sevgilisiyle Japonya'ya tatile giden Dila Tarkan, aldığı sürpriz evlenme teklifini sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Bu arada New York'un ünlü gelinlikçisi Kleinfeld'den randevu aldığını öğrendiğim Dila Tarkan, gelin olmak için çok da beklemeyecek sanırım.

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