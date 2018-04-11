Leyla Alaton, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 'Kızım Susma' isimli proje için rap'çi Fuat Ergin'le düet yapıp ortalığı yıkıp geçmişti.

Bugüne kadar susturulan tüm kadınların artık susmaması için harekete geçen iş kadını Leyla Alaton'un yarın akşam da güçlü kadınlar için Cahide'de sahneye çıkacağını öğrendim!

Yanlış anlaşılmasın; Leyla Hanım'ın şarkıcı falan olduğu yok. Kadın cinayetleri, kadınlara tecavüz ve çocuk istismarı ile ilgili her konuda hassas davranan ve toplumun bilinçlenmesi için her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer alan Alaton, yarın akşam Cahide'nin düzenlediği kız kıza eğlenceye konuk olarak katılacak