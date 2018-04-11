Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Cahide’de konser verecek!
BÜLENT CANKURT
11 Nisan 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Cahide’de konser verecek!

, 8 Mart vesilesiyle 'Kızım Susma' isimli proje için rap'çi Fuat Ergin'le düet yapıp ortalığı yıkıp geçmişti.
Bugüne kadar susturulan tüm kadınların artık susmaması için harekete geçen iş kadını Leyla Alaton'un yarın akşam da güçlü kadınlar için Cahide'de sahneye çıkacağını öğrendim!
Yanlış anlaşılmasın; Leyla Hanım'ın şarkıcı falan olduğu yok. Kadın cinayetleri, kadınlara tecavüz ve çocuk istismarı ile ilgili her konuda hassas davranan ve toplumun bilinçlenmesi için her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer alan Alaton, yarın akşam Cahide'nin düzenlediği kız kıza eğlenceye konuk olarak katılacak

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN