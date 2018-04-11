Herkesi yasa boğan o talihsiz kazanın üzerinden bugün tam bir ay geçti. 11 kadın, geçen ayın 11'inde melek olup gitti. Mina Başaran yaşasaydı; üç gün sonra Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahneye çıkacağı bir düğünle Murat Gezer ile evlenecekti. Bu talihsiz kazanın ardından Çırağan Sarayı'nın ve Kenan Doğulu'nun aldıkları paraları iade ettiğini yazmıştım. Hatta Vakko ve Beymen, kendilerinden bu düğün için kıyafet alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini söylediğini, Bebek'te kiraladıkları yol yalısı dairesinin sahibinin de aynı hassasiyeti gösterdiğini eklemiştim. Önceki gün Kenan Doğulu'nun parayı geri iade etmemiş olabileceği yazıldı!



EKİBİNDEN TEKRAR TEYİT ETTİM

Dün bekledim; kimseden ses-seda çıkmadı. Kenan Doğulu ya haberi önemsemedi, ya da bu tip konularda açıklama yapma ihtiyacı duymuyor; bilemem. Yanlış anlaşılmasın;

Kenan'ın avukatı da değilim... Sadece haberimin arkasında duruyorum. Dün, 20 yıldır Kenan Doğulu'nun iletişim danışmanlığını yapan Kaan Berkan'dan tekrar teyit ettim. Kenan'ın menajeri Fikret Özonur, düğün için aldıkları paranın tamamını iade etmiş. Bu dedikoduları kimler, niye çıkarıyor onu da anlamadım doğrusu!!!