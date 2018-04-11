Küçüklükten beri gelen sanat tutkusunu, işi haline getiren genç küratör Nisa Taşyar Özkan, ilk sergisini sunma hazırlığı ve heyecanı içerisinde. Özkan'ın 12 Nisan Perşembe günü 42 Maslak ArtSpacey'de sunacağı karma sergisinde en büyük isteği ise, kalpten bağlı olduğu sanatçıların duygularını en doğru şekilde sanatseverlerle buluşturabilmek. Gelirinin yüzde 40'ının Türk Böbrek Vakfı'na bağışlanacağı sergide yer alacak eserlerden birçoğu ise sahiplerini bulmuş. Hem sanat ile içi içe vakit geçirmek, hem de hayırlı bir iş yapmak isterseniz aklınızda bulunsun...