Ferit Şahenk, yüzde 17'sini 200 milyon dolara Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere'deki yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital'e sattığı d.ream'in iştiraklerinden Ulus 29'un kapısına geçen yıl kilit vurmuştu! 1993'den beri yeme-içme trendlerini belirleyen mekanın yenilenmesi için yapmıştı bunu. Mekan, cuma günü yenilenmiş olarak ve sadece '29' adıyla kapılarını aralayacak. Logonun yanı sıra tümüyle yenilenen şık ve modern dekorasyon, yine uluslararası ödüllere sahip Zeynep Fadıllıoğlu ve ekibinin imzasını taşıyor. 29, yeni yüzü ile perşembe akşamı davetliler için kapılarını açacak.





Metin Fadıllıoğlu, tüm hisselerini d.ream'e satıp 29 ve Fenix'ten çıksa da, 29'un dekorasyonunu, 25 yıldır olduğu gibi yine eşi Zeynep Hanım yapmış. Zeynep Fadıllıoğlu, her zamanki gibi maharetini konuşturmuş.