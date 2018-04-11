Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Yeni yüzüyle görücüye çıkıyor
BÜLENT CANKURT
11 Nisan 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Yeni yüzüyle görücüye çıkıyor

, yüzde 17'sini 200 milyon dolara Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere'deki yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital'e sattığı d.ream'in iştiraklerinden Ulus 29'un kapısına geçen yıl kilit vurmuştu! 1993'den beri yeme-içme trendlerini belirleyen mekanın yenilenmesi için yapmıştı bunu. Mekan, cuma günü yenilenmiş olarak ve sadece '29' adıyla kapılarını aralayacak. Logonun yanı sıra tümüyle yenilenen şık ve modern dekorasyon, yine uluslararası ödüllere sahip ve ekibinin imzasını taşıyor. 29, yeni yüzü ile perşembe akşamı davetliler için kapılarını açacak.


, tüm hisselerini d.ream'e satıp 29 ve Fenix'ten çıksa da, 29'un dekorasyonunu, 25 yıldır olduğu gibi yine eşi Zeynep Hanım yapmış. Zeynep Fadıllıoğlu, her zamanki gibi maharetini konuşturmuş.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN