Ortak arkadaşlarının çöpçatanlığı ile önceki yıl Nisan ayında flört etmeye başlayan Siren Ertan- Ersin Kayalar cephesinden müjdeli bir haberim var! Mutlu sona her gün biraz daha yaklaştıklarını sık sık yazdığım çift, sonunda ilişkilerini resmileştirmeye karar verdi. Ertan ile Kayalar, flörtlerinin ikinci yılında, 28 Nisan'da nikah masasına oturacak.

Düğün mekanı ise, Ersin Kayalar'ın altı yıl önce satın aldığı ve baştan ayağa yenilettikten sonra yazlık ev olarak kullanmaya başladığı Bodrum Türkbükü'ndeki 14 odalı eski Ada Hotel.



DAVETLİLER İÇİN OTEL KAPATTILAR

İlk eşi Ercan Canmutlu ile 14 ay evli kalan, 14 Şubat 2006'da Rotterdam'da evlendiği ikinci eşi Gökhan Çarmıklı'dan 13 Ekim 2015'te boşanan Siren Hanım, üçüncü kez gelin olmaya hazırlanıyor.

Biri 19, diğeri 8 yaşındaki iki çocuğunun annesi, İspanyol eşi Carmen Hanım'dan üç yıl önce boşanan Ersin Bey de ikinci kez damat olacak.

Dostlarını Bodrum'daki nikahlarına e-davetiye ile çağıran çift, konuklar için Divan Otel'i kapatmış.

O tarihte kapalı olan Divan Otel, düğüne özel olarak açılacakmış.

28 Nisan'da kokteyl ile başlayacak seremoni, 18.30'da kıyılacak nikahın ardından yemek ile devam edecek. Çift, ertesi gün de yine evlerinin bahçesinde brunch daveti verecek. Umarım bir ömür mutlu olurlar...





Siren Hanım, dostlarına gönderdiği bu e-davetiyenin altına, "Bizim için romantik bir yerde, evin bahçesinde evlenmek istediğimizden yerimiz kısıtlı. Bu yüzden LCV'lerinizi en kısa sürede vermenizi rica ediyoruz" diye yazmış.