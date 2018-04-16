Sosyetik ev kadını Roula Habbab'ın modacılara özenip kendi adını taşıyan parfüm çıkarmaya hazırlandığını yazmıştım. Sonunda muradına eren Habbab; R by Roula adını verdiği parfümünü, Harvey Nichols Kanyon'da verdiği davetle dostlarının beğenisine sundu. Habbab'ın çok sevdiği, Fransız Rivierası'ndaki Grasse bölgesinden gelen güller ve çiçekler ile Endonezya'nın esrarengiz elementleri ile harmanlanarak ortaya çıkan parfümün çok beğenildiğini duydum. Ne kadar dürüst yaklaştıklarını bilmiyorum tabii ama eğer yorumlar samimiyse, Roula Hanım'a bravo...