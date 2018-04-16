Kaliforniya'nın Colorado Çölü'nde her yıl Nisan ayında düzenlenen, elektronikten pop müziğe kadar en ünlü isimlerin sahneye çıktığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali, İstanbullu elitlerin resmen ikinci adresi oldu! Dünyaca ünlü müdavimleriyle çok konuşulan festivale, bu yıl Türkiye'den gidenler arasında; festivalin gediklisi Şeyma Subaşı, Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz ve Ceylan Çapa gibi isimler var. 13 Nisan'da başlayan ve 22 Nisan'da sona erecek olan yılın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella'da kurtlarını döküp gelecekler...

