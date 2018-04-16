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BÜLENT CANKURT
16 Nisan 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

İstanbul sosyetesi yine çöllere düştü

Kaliforniya'nın Colorado Çölü'nde her yıl Nisan ayında düzenlenen, elektronikten pop müziğe kadar en ünlü isimlerin sahneye çıktığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali, lu elitlerin resmen ikinci adresi oldu! Dünyaca ünlü müdavimleriyle çok konuşulan festivale, bu yıl Türkiye'den gidenler arasında; festivalin gediklisi , ile sevgilisi Nazlı Kayı, ile nişanlısı Berk Suyabatmaz ve gibi isimler var. 13 Nisan'da başlayan ve 22 Nisan'da sona erecek olan yılın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella'da kurtlarını döküp gelecekler...

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