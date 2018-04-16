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BÜLENT CANKURT
16 Nisan 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Denizli’ye ikinci erkek torun geliyor

Efsane teknik direktör , ikinci kez dede olmaya hazırlanıyor. Ünlü iç mimar ile 27 Ekim 2010'da Roma'da evlenen ve Nisan 2012'de ilk torunu 'i, babası Mustafa Denizli'nin kucağına veren Selin Hanım, ikinci bebeğine beş aylık hamile. Bebeklerinin cinsiyeti konusunda iddiaya giren çiftten kazanan Selin Hanım olmuş; bir erkek bebek daha geliyor! İkisi de Egeli olan çift, Mustafa Cem'in kardeşinin isminin Kerem Ege olmasına karar vermiş. Umarım Selin Hanım da, Kerem Ege de sağlıkla kurtulur.

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