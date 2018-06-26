Doğuş Grubu'nun Doğuştan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek sosyal sorumluluk vizyonuyla 2015 yılında hayata geçirdiği Sanata Bi Yer platformunun ikinci sergisi Leica Galeri'de açıldı. Doğuş Grubu'na ait restoran, otel, otomotiv showroom'larını, genç sanatçı adaylarının işleriyle birer galeriye dönüştüren platform, sanatseverlere 'ulaşılabilir sanat' sunuyor. Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan'ın evsahipliğinde gerçekleyen serginin açılış daveti, sanatseverler ile genç sanatçı adaylarını bir araya getirdi. Sanata Bi Yer Sergi'18 açılış davetine; sanat tutkunu birçok ünlü isim katıldı.