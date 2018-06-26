28 Nisan'da Bodrum'da Ersin Kayalar ile evlenip üçüncü kez gelin olan Siren Ertan Kayalar ile ilgili müjdeli bir haberim var! İki ay önce gelin olan Siren Hanım, altı haftalık hamile!

Evet, yanlış okumadınız... İlk eşi Ercan Canmutlu ile 14 ay evli kalan, 14 Şubat 2006'da Rotterdam'da evlendiği ikinci eşi Gökhan Çarmıklı'dan da 13 Ekim 2015'te boşanan Siren Hanım, bir sohbetimizde "Artık evlenmem.

Ancak anne olmaya karar verirsem bir kez daha nikah masasına otururum" demişti. Bu yüzden çok yakında çiftten bebek müjdesi bekliyordum.

Beklediğim müjde önceki gün geldi. Çifte yakın bir kaynaktan Siren Hanım'ın hamile olduğunu öğrendim.



ALTI HAFTALIK HAMİLE

Tüp bebek tedavisi ile muradına erdiğini öğrendiğim Siren Hanım, 47 yaşında ilk kez anne olma mutluluğunu yaşayacak. Ersin Bey'in eski eşinden biri 19, diğeri 8 yaşında iki oğlu var.

Siren Hanım'ın da kız çocuklarını çok sevdiğini biliyorum; bakalım Allah gönlüne göre verecek mi? Eğer muradına ererse, Ersin Bey de ilk kez kız bebek mutluluğu yaşayabilir. Umarım Siren Hanım da, bebeği de sağlıkla kurtulur.