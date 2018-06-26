Rüştü-Işıl Reçber çifti ile kızları Tuana arasına dört yıllık bir hasret girecek! Bu yıl Vehbi Koç Vakfı Lisesi'nden mezun olan Tuana, sosyeteden birçok ailenin çocuğu gibi Amerika Boston'da (Öğrencilerin tabiri ile Bostancı'da) okumaya karar vermiş. Okulların kapanmasının ardından bayram tatiline çıkan Reçber Ailesi, önümüzdeki günlerde oğulları Mehmet Burak'ı da alıp Boston'a gidecek. Aile, Tuana'nın okul işlerini halletmek ve ev bulmak için uzun süre Boston'da kalacak. Temmuz sonunda Türkiye'ye dönecek olan Reçber Ailesi, direkt Bodrum Mandarin'deki villalarına geçip uzun bir tatil yapacak.