Son günlerde hayvanlara yapılan zulümler, sosyetedeki hayvan hakları savunucularını da ayağa kaldırdı. Hayvanlara karşı yapılan her kötü davranışta tepkilerini ortaya koymaktan çekinmeyen Şebnem Çapa ve Zeynep Üstünel, sokağa çıkıp hayvan cinayetlerini protesto etmekten de geri kalmadı. Birçok hayvan hakları savunucuyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne giden iki ünlü isim, hayvanları öldüren ve onlara şiddet gösterenleri sloganlarla protesto etti. Çapa ve Üstünel'in, topluma örnek olmak adına yaptıklarını çok önemsiyor ve bu duyarlı davranışlarından dolayı onları tebrik ediyorum.