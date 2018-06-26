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BÜLENT CANKURT
26 Haziran 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Masis çifti İngiliz sosyetesine girdi

72 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis ile kendisinden 35 yaş genç eşi Yasemin Hanım, İngiliz sosyetesine girdi! Geçen yıl 'da meşhur Tower Köprüsü manzaralı lüks bir daire satın alan, oğulları Theo'yu 'ın oğlu George'un da eğitim gördüğü West Acre Montessori School'a gönderen çift, geçtiğimiz hafta sonu Royal Ascot at yarışlarında boy gösterdi. Masis çifti, her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen ve asillerin büyük ilgi gösterdiği bu yarışlara davetiye bulabildiğine göre, Londra'da iyi bir muhit edinmişler anlaşılan!

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