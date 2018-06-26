72 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis ile kendisinden 35 yaş genç eşi Yasemin Hanım, İngiliz sosyetesine girdi! Geçen yıl Londra'da meşhur Tower Köprüsü manzaralı lüks bir daire satın alan, oğulları Theo'yu Prens William'ın oğlu George'un da eğitim gördüğü West Acre Montessori School'a gönderen çift, geçtiğimiz hafta sonu Royal Ascot at yarışlarında boy gösterdi. Masis çifti, her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen ve asillerin büyük ilgi gösterdiği bu yarışlara davetiye bulabildiğine göre, Londra'da iyi bir muhit edinmişler anlaşılan!