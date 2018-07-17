İstanbul 74'ün kurucuları Alphan- Demet Müftüoğlu Eşeli çifti, The Bodrum Edition'da 74Escape adını verdikleri bir pop-up store açtı. Sezon boyunca farklı tasarımcı ve sanatçılarla iş birliği yapacak olan 74Escape Store'un ilk pop-up projesi, ünü dünyaya yayılan tasarımcımız Ümit Benan'ın koleksiyon parçalarından oluşuyor. 74Escape Store ve Ümit Benan iş birliği için hafta sonu verilen davete ünlü isimler katıldı. Aynı zamanda bir galeri alanının da yer aldığı 74Escape Store, farklı ve güzel bir mekan olmuş.