Haziran 2014'te evlenen ve mutlu evliliklerini Ocak 2016'da Carlos Hakan, Aralık 2017'de de Lucas ile perçinleyen Javier-Hilal Kosif Piles çifti Bodrum'da tatilde. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ; Piles çiftini, oğulları Carlos Hakan ile denizde eğlenirken görüntülemiş. Piles çiftine, Şubat başında anne olan Hilal Hanım'ın kardeşi Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif de eşlik ediyormuş. Fotoğraflara bakınca, iki ay arayla doğum yapan gelin-görümcenin, yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede doğum kilolarından kurtulmalarını taktir etmemek mümkün değil.