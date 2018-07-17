Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Doğum kilolarını çok çabuk attılar
BÜLENT CANKURT
17 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Doğum kilolarını çok çabuk attılar

Haziran 2014'te evlenen ve mutlu evliliklerini Ocak 2016'da Carlos Hakan, Aralık 2017'de de Lucas ile perçinleyen Javier-Hilal Kosif Piles çifti Bodrum'da tatilde. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ; Piles çiftini, oğulları Carlos Hakan ile denizde eğlenirken görüntülemiş. Piles çiftine, Şubat başında anne olan Hilal Hanım'ın kardeşi Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif de eşlik ediyormuş. Fotoğraflara bakınca, iki ay arayla doğum yapan gelin-görümcenin, yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede doğum kilolarından kurtulmalarını taktir etmemek mümkün değil.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN