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BÜLENT CANKURT
17 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Bodrum tatiline Fethiye molası

Erdinç-Hande Acar çifti, bayram tatilini çocukları Aslan, Mavi ve Masal'la birlikte, Miami'deki Porsche Design Tower'da bulunan 540 m2'lik dairelerinde geçirmişti, ayaklarının tozuyla da rotayı Bodrum'a çevirmişlerdi. Erdinç Bey, işleri nedeniyle hafta içi İstanbul'a dönerken; Hande Hanım, çocuklarıyla birlikte Bodrum'a demir atmıştı. Hande Hanım, hafta sonu bir haftalığına Bodrum'dan demir aldı ve özellikle çocuklu elitlerin güneydeki tatil mekanı Fethiye'deki Hillside Beach Club'a gitti. Hande Hanım, çocukları Aslan, Mavi ve Masal'la birlikte biraz da Fethiye'de deniz ve güneşin tadını çıkaracak.

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