İstanbul yeme-içme sektörünün başarılı isimlerinden Umut Özkanca, Rüya isimli restoranını geçen yıl Dubai'ye taşımış, eşi Fulya Hanım ve çocukları ile Dubai'ye yerleşmişti. Artık Dubai'de yaşayan Özkanca Ailesi, tatil için vatanına geldi. Çocuklarıyla birlikte Bodrum'da teknelerinde tatil yapan Özkanca çifti, dostları ile bir araya gelerek hasret giderme fırsatı da buldu. Haftasonu Fulya Hanım Cennet Koyu'nda çocukları ile birlikte deniz keyfi yaparken, Umut Bey de teknede dinlenirken objektiflere yansıdı.