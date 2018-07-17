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BÜLENT CANKURT
17 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Dubai’den Bodrum’a tatile geldiler

yeme-içme sektörünün başarılı isimlerinden Umut Özkanca, Rüya isimli restoranını geçen yıl Dubai'ye taşımış, eşi Fulya Hanım ve çocukları ile Dubai'ye yerleşmişti. Artık Dubai'de yaşayan Özkanca Ailesi, tatil için vatanına geldi. Çocuklarıyla birlikte 'da teknelerinde tatil yapan Özkanca çifti, dostları ile bir araya gelerek hasret giderme fırsatı da buldu. Haftasonu Fulya Hanım Cennet Koyu'nda çocukları ile birlikte deniz keyfi yaparken, Umut Bey de teknede dinlenirken objektiflere yansıdı.

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