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BÜLENT CANKURT
17 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Görenler tanıyamıyor!

Gülen yüzüyle cemiyet hayatının sevilen isimlerinden olan 'ın zayıflığını herkes diline dolamıştı! Hatta işi abartıp; tüp mide ameliyatı geçirmiş olabileceğini bile söyleyen çıkmıştı! Gerçekten dedikleri kadar varmış! Akmerkez'de Aylin Hanım'ı görünce, gözlerime inanamadım; iğne ipliğe dönmüş! Sorup öğrendim. Geçen yıl tansiyon problemi nedeniyle doktora giden Aylin Hanım'ın tetkiklerinde insülin direnci çıkınca, mecburen diyete girmiş. 12 ayda da tam 21 kilo vermeyi başarmış. Eski haliyle de barışık olduğunu söyleyen Aylin Hanım, yeni halini daha çok beğenmiş tabii. Bence de çok yakışmış.

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