Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > Komşu’daki tatil sona erdi
BÜLENT CANKURT
08 Ağustos 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Komşu’daki tatil sona erdi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı; kızı Melisa'nın babası Eran Tapan'dan boşandıktan sonra, aradığı mutluluğu Ferhat Ferhangil'de buldu. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Sevil Hanım ile yaklaşık 3.5 yıldır flört ettiği sevgilisi Ferhat Ferhangil'i Yalıkavak Marina'da görüntülemiş. Hafta sonu, Sevil Hanım'ın 11 milyon Euro'luk yatı Sexy Fish ile dümeni Komşu'ya kıran aşıklar, marinada gümrükten çıkarken objektife yansımış. Bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyen Sevil Hanım, en ciddi ilişkisini yaşadığı Ferhan Bey ile bu kuralını bozacak gibi görünüyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN