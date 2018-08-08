Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı; kızı Melisa'nın babası Eran Tapan'dan boşandıktan sonra, aradığı mutluluğu Ferhat Ferhangil'de buldu. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Sevil Hanım ile yaklaşık 3.5 yıldır flört ettiği sevgilisi Ferhat Ferhangil'i Yalıkavak Marina'da görüntülemiş. Hafta sonu, Sevil Hanım'ın 11 milyon Euro'luk yatı Sexy Fish ile dümeni Komşu'ya kıran aşıklar, marinada gümrükten çıkarken objektife yansımış. Bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyen Sevil Hanım, en ciddi ilişkisini yaşadığı Ferhan Bey ile bu kuralını bozacak gibi görünüyor.