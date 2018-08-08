Tüm dünyada giderek yükselen lüks yaşam trendi, dünyaca ünlü isimlerin de çekim merkezinde olan Bodrum'da birbirinden özel projelerde hayat buluyor. Ünlü mimar Emre Arolat imzalı Elements Yalıkavak projesi de bunlardan biri. Doğayla iç içe, muhteşem Yalıkavak, Küdür ve Tilkicik Koyu manzaralarına hakim Elements Yalıkavak projesinin tanıtımı, hafta sonu eğlenceli bir davetle yapıldı. Şehnaz Vardar ve İbrahim Bıçakçı'nın evsahipliğinde yapılan davete katılan bir arkadaşım, hem geceyi, hem de projeyi anlata anlata bitiremedi.