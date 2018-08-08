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BÜLENT CANKURT
08 Ağustos 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Yeni projeye eğlenceli tanıtım

Tüm dünyada giderek yükselen lüks yaşam trendi, dünyaca ünlü isimlerin de çekim merkezinde olan 'da birbirinden özel projelerde hayat buluyor. Ünlü mimar Emre Arolat imzalı projesi de bunlardan biri. Doğayla iç içe, muhteşem Yalıkavak, Küdür ve Tilkicik Koyu manzaralarına hakim Elements Yalıkavak projesinin tanıtımı, hafta sonu eğlenceli bir davetle yapıldı. Şehnaz Vardar ve İbrahim Bıçakçı'nın evsahipliğinde yapılan davete katılan bir arkadaşım, hem geceyi, hem de projeyi anlata anlata bitiremedi.

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