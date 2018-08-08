Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in; Cem Yılmaz'dan Yıldırım Demirören'e, Bülent Eczacıbaşı'dan Suzan Sabancı Dinçer'e kadar pek çok ünlü isimle komşu olduğu Bodrum Cennet Koyu'ndaki The Residences Mandarin Oriental'daki iki villasını da elden çıkardığını öğrendim.



90 MİLYON LİRA ALDI

Ferit Bey'in, The Residences Mandarin Oriental'daki ultra lüks iki villasını kime sattığını öğrenemedim ama kaça sattığını öğrendim. Kulağıma gelenlere göre Ferit Bey, bu satıştan 90 milyon lira kazanmış. Bu arada villaların yeni sahipleri, yeni yuvalarına yerleşmiş bile, yaklaşık bir aydır villanın tadını çıkarıyorlarmış.



