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BÜLENT CANKURT
08 Ağustos 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Yeni aşkı 8 ay sürdü

Güzel ve başarılı işlere imza atan Türk Kanser Derneği Başkanı , aynı başarıyı özel hayatında gösteremiyor! 21 yıllık eşi Aslı Selgur'dan 2011'de boşanan Duruman, evlenecekleri konuşulan Zeynep Egeli ile de altı yıllık flörtün ardından ayrılmıştı. Duruman, bu yılın başında da eski turizm bakanlarından merhum Erol Yılmaz Akçal'ın kızı ve Çetin-Kezban Biraniş çiftinin ex gelini Ayşe Akçal ile flört etmeye başlamıştı. Çiftin çok mutlu olduğu konuşuluyordu ama öğrendim ki, Burak Bey'in bu aşkı da sekiz ayda bitmiş!

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