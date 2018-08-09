Önceki hafta sözüne güvendiğim bir arkadaşım; sekiz yıllık eşi Beyza Uyanoğlu'ndan geçen yıl boşanan Murat Aslan'ın, dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört ettiğini söyledi!

Ne yalan söyleyeyim; inanamadım! Ancak hepimizi şok eden, sadece Türkiye'de değil dünya magazin gündeminde de yankı uyandıran Adriana Lima ile Metin Hara aşkı aklıma gelince, 'Acaba olabilir mi?' diye düşünmeden de edemedim! Biraz araştırınca; dünya starı bir yengemiz daha olduğunu öğrendim. Hatta belge bile buldum: Lindsay Lohan'ın bir fanının açtığı Instagram hesabındaki fotoğraflar, Murat Aslan ile Lindsay Lohan aşkını tescilliyor.



MİKONOS'TA TANIŞMIŞLAR

Her yerde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarını öven, geçen yıl sık sık gelip Türkiye'deki kampları ziyaret eden Lindsay Lohan ile Murat Aslan'ın aşkı ne zaman başladı bilmiyorum ama fotoğraflardan çok mutlu oldukları belli.

Bu arada arkadaşım çiftin Mikonos'ta tanıştığını söylemişti. Lohan'ın yeni reality şovunun çekimleri için Mikonos'ta olduğunu, aynı zamanda da tatil yaptığını öğrendim.

Bu fotoğraflar iki gün önce Mikonos'ta çekildiğine göre, bu iddia da muhtemelen doğru. Bakalım bu aşk ne zaman dünya basınına düşecek...