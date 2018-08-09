Ukrayna'dan gelip Türkiye'de iş hayatına atılan Ukraynalı genç girişimci Iana Pizhurina, güzellik sektöründen sonra girdiği mücevher sektöründe de emin adımlarla ilerliyor.

Raiana adıyla mücevher markası kuran ve büyük ilgi gören Pizhurina, yeni bir koleksiyon hazırladı. Pizhurina, Narsist adını verdiği yeni kapsül koleksiyonunu, İstanbul'un gözde mekanı Ruby'de verdiği davetle tanıttı.

İşleri nedeniyle şehirde nöbetçi kalan İstanbul'un elitleri, davete büyük ilgi gösterdi. Birçok ünlü isim de davetten eli boş çıkmadı; Iana Pizhurina'nın 18 ayar altın üzerine tasarladığı mücevherlerden satın aldı.