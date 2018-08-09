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BÜLENT CANKURT
09 Ağustos 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Tekneden inip çöp topladılar

TÜM yakın dostları plajlarda keyif çatarken, Celal-Şebnem Çapa çiftinin yaz sıcağında çöp topladığını yazmıştım önceki hafta. Tatil için gittikleri yerlerde çöp toplayan çift, en son Bodrum 'ndaki çöpleri toplamıştı. Sinan Dereli'nin teknesinde misafir olarak kalan Çapa çifti, önceki gün yine iş başındaydı. Bozburun'da demirli tekneden zodyakla karaya çıkan çift, yine çöpçülük yaptı! Yabancı adetlerini taklit etmeye bayılan sosyetik isimler, Çapa çiftinin bu davranışını da örnek alsa ne güzel olur!!!

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