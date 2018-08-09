TÜM yakın dostları plajlarda keyif çatarken, Celal-Şebnem Çapa çiftinin yaz sıcağında çöp topladığını yazmıştım önceki hafta. Tatil için gittikleri yerlerde çöp toplayan çift, en son Bodrum Cennet Koyu'ndaki çöpleri toplamıştı. Sinan Dereli'nin teknesinde misafir olarak kalan Çapa çifti, önceki gün yine iş başındaydı. Marmaris Bozburun'da demirli tekneden zodyakla karaya çıkan çift, yine çöpçülük yaptı! Yabancı adetlerini taklit etmeye bayılan sosyetik isimler, Çapa çiftinin bu davranışını da örnek alsa ne güzel olur!!!