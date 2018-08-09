Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stilist eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendisi gibi stilist olan yakın arkadaşı Deniz Marşan ile geçen yıl Nişantaşı'nda Room+Rumours'u açmıştı. Moda, sanat, tasarım, müzik ve lezzeti bir arada sundukları mekanları kısa sürede de çok popüler olmuştu. Ortaklar, yaz başında da "Hayalimizdi" dedikleri mekanlarının Bodrum'da şubesini açtı. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, önceki gün Başak Hanım'ı, Yalıkavak Marina'da görüntülemiş. Başak Hanım, Yalıkavak Palmalife'taki mekanından çıkıp biraz yürüyüş yapmak istemiş. Bu arada işlerden de çok memnunmuş.