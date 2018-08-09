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BÜLENT CANKURT
09 Ağustos 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Tatilde de çalışıyor

Ünlü oyuncu 'un stilist eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendisi gibi stilist olan yakın arkadaşı Deniz Marşan ile geçen yıl Nişantaşı'nda Room+Rumours'u açmıştı. Moda, sanat, tasarım, müzik ve lezzeti bir arada sundukları mekanları kısa sürede de çok popüler olmuştu. Ortaklar, yaz başında da "Hayalimizdi" dedikleri mekanlarının 'da şubesini açtı. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, önceki gün Başak Hanım'ı, Yalıkavak Marina'da görüntülemiş. Başak Hanım, Yalıkavak Palmalife'taki mekanından çıkıp biraz yürüyüş yapmak istemiş. Bu arada işlerden de çok memnunmuş.

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