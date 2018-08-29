Yaz tatilinin son günleri yaşanıyor, şehre dönüşler de başladı.

Tatilde yiyip içildi ve şimdi şehirde fazlalıklardan kurtulmanın ve arınmanın zamanı. Bu amaca yönelik hizmet veren mekanlar da hazırlıklarını tamamladı.

Örneğin Ataşehir'deki La Delmare Life Club bünyesinde hizmet veren Roof Restaurant yeni sezon için hem konseptini yenilemiş, hem de işletmecisini değiştirmiş.

29'un deneyimli işletmecisi Orhan Akpınar'a teslim edilen restoran; kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri için sağlıklı mönüler hazırlamış.

Roof Restaurant, özellikle soğuk sıkım detoks içecekleriyle çok iddialıymış, aklınızda olsun...