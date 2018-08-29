Doğduğu günü dün gibi hatırladığım, Mehmet Germiyanlıgil ile Elif Dürüst'ün iyi kalpli, güzel kızları Yasemin de üniversite öğrencisi oldu. Elif Hanım'ın, New York Üniversitesi'nde (NYU) sanat öğrenimi görecek olan kızı Yasemin'in okul işlerini ve kalacak evini halletmek için geçen hafta New York'a gittiğini duymuştum. Önceki gün tebrik etmek için aradığım Elif Hanım'ın sesindeki mutluluğu anlatamam. Tüm çocuklar için iyi temennilerde bulunan Elif Hanım, Yasemin'in NYU'nun önünde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.