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BÜLENT CANKURT
29 Ağustos 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Kızı üniversiteli oldu

Doğduğu günü dün gibi hatırladığım, Mehmet Germiyanlıgil ile Elif Dürüst'ün iyi kalpli, güzel kızları Yasemin de üniversite öğrencisi oldu. 'ın, New 'nde (NYU) sanat öğrenimi görecek olan kızı Yasemin'in okul işlerini ve kalacak evini halletmek için geçen hafta 'a gittiğini duymuştum. Önceki gün tebrik etmek için aradığım Elif Hanım'ın sesindeki mutluluğu anlatamam. Tüm çocuklar için iyi temennilerde bulunan Elif Hanım, Yasemin'in NYU'nun önünde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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