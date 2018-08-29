Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile sevgilisi Defne Samyeli, bayram tatilinde çocuklarını tanıştırınca, hemen herkes izdivaçlarına kesin gözüyle bakmaya başladı! İzdivaçları konusunda 'kısmet' desem de, çok ciddi ve gelecek vâdeden bir ilişki yaşadıkları ortada. İşte sadece bu köşede görebileceğiniz bu fotoğraflar da bunun kanıtı...



KAPIYA KADAR GETİRDİLER

Haziran başında Bodrum sezonunu açan ve tatillerine Cem Yılmaz'ın Mandarin Oriental'daki evinde devam eden aşıklar, bayram tatilini çocuklarıyla geçirmişti. Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bayramda tanışıp kaynaşmıştı.

Defne Samyeli, önceki gün kızı Deren'i Mandarin'den yolcu edip İstanbul'a uğurlamış. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi Defne Hanım, kızını yolcu ederken sevgilisi Cem Yılmaz da yanındaymış. Yılmaz ile Samyeli, golf arabası ile Deren'i sitenin kapısına getirip havalimanına götürecek arabaya bindirmiş.

Cem Yılmaz'ın, sanki kendi çocuğu gibi Deren'e ilgi ve alakasını görünce bir kez daha anladım ki, bu sıradan bir aşk değil. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, artık bir aile olmuş!