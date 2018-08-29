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BÜLENT CANKURT
29 Ağustos 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Tatildeyken evi soyuldu

Bayram tatilini sevgilisi Murat Pilevneli ile Bodrum'da geçiren Aslı Pamir ile ilgili üzücü bir haberim var! Aslı Hanım, sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken İstanbul'daki evi soyulmuş. Aslı Hanım'ın 2015 yılında boşandığı Damar Arıkoğlu ile evlenirken takılan ve eski eşinin evliyken hediye ettiği bütün takılar evinden çalınmış. Bu yüzden çok üzgün olan Aslı Pamir'in bayram tatili burnundan gelmiş. Sevgilisiyle çırılçıplak denize girdiği haberleri de çıkan Aslı Pamir'in hiç unutamayacağı bir bayram geçirdiği kesin!!!

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