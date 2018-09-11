Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, cumartesi günü 90 yaşına bastı. Doğum gününü, her yıl kendisi gibi Başak burcu olan dostları Heves Ekinci, Lerzan Boyner, Sima Lodrik, Zülal Kaşo ve gelinleri Caroline Koç ile Rahmi Koç Müzesi'nde kutlayan Semahat Hanım'ın bu yılki adresi farklıydı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı yeğeni Ali Koç ve eşi Nevbahar Hanım, Semahat Hanım'ın 90'ıncı yaşı için Anadoluhisarı'ndaki yalılarında bir kutlama organize etti. Rahmi Koç ile Ömer Koç'un da katıldığı kutlamada yaklaşık 100 davetli varmış. Semahat Hanım ve arkadaşlarının sağlıklı ve mutlu nice yaşları olsun.