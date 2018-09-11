Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > 90. yaş kutlaması yeğen ve gelinden
BÜLENT CANKURT
11 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

90. yaş kutlaması yeğen ve gelinden

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, cumartesi günü 90 yaşına bastı. Doğum gününü, her yıl kendisi gibi Başak burcu olan dostları Heves Ekinci, Lerzan Boyner, Sima Lodrik, Zülal Kaşo ve gelinleri Caroline Koç ile Rahmi Koç Müzesi'nde kutlayan 'ın bu yılki adresi farklıydı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı yeğeni ve eşi Nevbahar Hanım, Semahat Hanım'ın 90'ıncı yaşı için Anadoluhisarı'ndaki yalılarında bir kutlama organize etti. Rahmi Koç ile Ömer Koç'un da katıldığı kutlamada yaklaşık 100 davetli varmış. Semahat Hanım ve arkadaşlarının sağlıklı ve mutlu nice yaşları olsun.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN