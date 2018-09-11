Moda tutkunlarının buluşma yeri olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), bugün start alacak. Stil danışmanlarından tasarımcılara, modellerden makyaj artistlerine, fotoğrafçılardan yabancı satınalmacılara, moda otoritelerine kadar moda dünyasının tüm aktörlerini buluşturan, 29 marka ve tasarımcının maharetlerini ortaya koyacağı Mercedes- Benz Fashion Week Istanbul'un açılış defilesini, DB Berdan markasının yaratıcıları anne-kız Deniz-Begüm Berdan yapacak. Markalarını Londra'ya taşıyan ve global pazarda güçlü adımlar atmaya başlayan anne-kızın sürprizi bakalım ne olacak...