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BÜLENT CANKURT
11 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Açılış defilesi anne-kızdan

Moda tutkunlarının buluşma yeri olan Mercedes-Benz Istanbul (MBFWI), bugün start alacak. Stil danışmanlarından tasarımcılara, modellerden makyaj artistlerine, fotoğrafçılardan yabancı satınalmacılara, moda otoritelerine kadar moda dünyasının tüm aktörlerini buluşturan, 29 marka ve tasarımcının maharetlerini ortaya koyacağı Mercedes- Benz Fashion 'un açılış defilesini, DB Berdan markasının yaratıcıları anne-kız Deniz-Begüm Berdan yapacak. Markalarını 'ya taşıyan ve global pazarda güçlü adımlar atmaya başlayan anne-kızın sürprizi bakalım ne olacak...

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