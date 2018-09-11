Efsane teknik direktör Mustafa Denizli, ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü iç mimar Abdullah Burnaz ile 27 Ekim 2010'da Roma'da evlenen ve Nisan 2012'de ilk torunu Mustafa Cem'i kucağına veren kızı Selin Hanım, cuma sabahı Amerikan Hastanesi'nde Kerem Ege adını verdikleri ikinci oğlunu dünyaya getirdi.

Mutluluktan ayakları yere basmayan babadan öğrendiğime göre, bebeklerinin cinsiyeti hakkında kendisiyle girdiği iddiayı kazan eşi Selin Hanım'ın da, oğulları Kerem Ege'nin de sağlık durum gayet iyi.