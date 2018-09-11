Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > İlk hediyesini müzede aldı
BÜLENT CANKURT
11 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

İlk hediyesini müzede aldı

Eşi Ömer Sabancı, oğulları Hacı, Hakan, Kerim ve müstakbel gelini Nazlı Kayı ile Paris'e, Yağız Sözmen-Yasemin Sengir'in düğününe giden 'nın cuma günü doğum günüydü. Kutlamalara günler öncesinden başlayan Arzu Hanım'a eşi ve çocuklarla doğum günü hediyesi ne aldı bilmem ama yeni yaşına girdiği ilk saatlerde aldığı ilk hediyesi, eşi Ömer Bey ile birlikte resmedildiği bu suluboya resimleri oldu. Yağız Sözmen-Yasemin Sengir'in düğününde bir sanatçı, konukların suluboya resimlerini yapıp hediye ediyordu.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN