Eşi Ömer Sabancı, oğulları Hacı, Hakan, Kerim ve müstakbel gelini Nazlı Kayı ile Paris'e, Yağız Sözmen-Yasemin Sengir'in düğününe giden Arzu Sabancı'nın cuma günü doğum günüydü. Kutlamalara günler öncesinden başlayan Arzu Hanım'a eşi ve çocuklarla doğum günü hediyesi ne aldı bilmem ama yeni yaşına girdiği ilk saatlerde aldığı ilk hediyesi, eşi Ömer Bey ile birlikte resmedildiği bu suluboya resimleri oldu. Yağız Sözmen-Yasemin Sengir'in düğününde bir sanatçı, konukların suluboya resimlerini yapıp hediye ediyordu.