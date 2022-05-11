Ekim ayında 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Didem Sarı ile İzzet Antebi cephesinden yine bir haberim var! Boşandıktan sonra aşk orucunu ilk Didem Antebi bozmuş; önce kendinden küçük iş insanı Sefer Kalkavan ile ardından da DJ ve radyo yapımcısı Birol Giray ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







Gençliğinde hızlı bir playboy olan İzzet Antebi de boşandıktan yedi ay sonra sahalara geri döndü ve oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladı.







Bu arada iki ay önce bir arkadaşım, ikisini birlikte gördüğünü söylemişti ancak telefonda görüştüğüm İzzet Bey, boşandıktan sonra adına 'ilişki' diyebileceği bir beraberliği olmadığını söylemişti.

İzzet Bey doğru söylemiş; yakın çevresinden öğrendim ki, 2.5 aydır görüşüyorlarmış ama geçen hafta ilişkinin adını koymuşlar. Önceki görüşmeler ısınma turlarıymış. Bu kadar düşündükten sonra bir ilişkiye karar verdiklerine göre, bu aşk uzun ömürlü olacaktır.



YENİ ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kezban Arca Batıbeki, bir yıl sonra yeni sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Ünlü ressam, 'Pulp Fiction 3' adını verdiği yeni sergisini, dün bir davetle açtı. Bomonti'deki serginin açılışı, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimleri bir araya getirdi. Kezban Arca Batıbeki, her sergisinde denediği yenilikçi tavrını bu sergide de sürdürmüş ve neonlu işlere ağırlık vermiş.







Ayrıca NFT çalışmalarını da sanat tutkunlarıyla tanıştıran sanatçının sergisine, Derya Yücel'in yazdığı bir kitap da eşlik ediyor. Sergi 31 Mayıs'a kadar devam edecek, aklınızda olsun.



EVLİLİK KARARI DEDİKODU ÇIKARDI!

2008 yılında kurduğu çanta markasıyla hem yurt içi hem de yurt dışında büyük başarı yakalayan tasarımcı Serra Türker'in mart ayında başı bağlanmıştı. Uzun süredir flört ettiği, iş ve spor dünyasının yakından tanıdığı Mert Bayır ile aile arasında bir törenle nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Duydum ki çiçeği burnunda nişanlılar, arayı çok açmadan bu cumartesi nikah masasına oturacakmış.







Bu arada sosyete kulislerinde, bu acelenin nedeninin 'bebek' olduğu yolundaki dedikodular ayyuka çıkmış durumda. Dedikodular doğru mu yanlış mı, üç vakte kadar öğreniriz.



BODRUM DEFTERİNİ KAPATIYORLAR

Geçen yıl şubatta Kovid-19'a yakalanıp yedi ay hastanede kalan, ayağa kalkabilmesi için halen fizik tedavisi devam eden turizmci Hayri Yazıcı'nın Bodrum'da iki oteli vardı. Kendisine daha fazla zaman ayırmak isteyen Hayri Yazıcı, pandeminin ilk yılı olan 2020 yazında, büyük otelini Azerbaycanlı bir girişimciye satmıştı.







Duydum ki Hayri Bey, Bodrum'dan tamamen elini ayağını çekiyormuş; Torba'daki butik otelini de satılığa çıkarmış. Hayri Bey, işlerini devrettiği kızı Bahar Şer'i daha fazla yormak istememiş. Bahar Hanım da bundan sonra tüm enerjisini, ilk gözağrıları olan Uludağ'daki otellerine verecekmiş.