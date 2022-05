Hafta sonu, sosyeteden ünlü bir isimle ilgili tatsız bir haber aldım. 2004 yılında lise aşkı Can Ekşioğlu ile evlenen ve mutlu evliliklerini Mehmet Pars (17) ve Sinan San (14) ile taçlandıran Tansa Mermerci Ekşioğlu maalesef çağımızın illet hastalığına yakalanmış.







Yaklaşık 6 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan Tansa Hanım, başarılı bir operasyonla kanserli hücrelerinden kurtulmuş. Halen kemoterapisi devam eden Tansa Hanım'ın sağlığının da moralinin de yerinde olduğunu öğrendim.







Bu arada Mermerci Ailesi'nin maalesef bu kanser illeti ile başı dertte! Tansa Hanım'ın babası Mehmet Mermerci, 1992 yılında, henüz 63 yaşındayken kanserden vefat etmişti. 13 yıl önce annesi Ender Mermerci göğüs kanseri olmuş, kardeşi Yosun (Mermerci) Reza'nın kızı Allegra Cemile de lösemiye yakalanmıştı. Çok şükür her ikisi de kanseri alt etmişti. Aynı şekilde Tansa Hanım'ın da bu illeti yeneceğine şüphem yok.



DEĞERLİ ESERLER EL DEĞİŞTİRECEK

Dört nesildir antika ve sanat piyasasının nabzını tutan Portakal Sanat ve Kültür Evi, yine 'özel' bir satışa imza atıyor. Önceki gün karşılaştığım Portakal Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, baş harfleri N.Y. olan, sanata sevdalı bir koleksiyonere ait 13 eseri satışa çıkaracaklarını söyledi.







30 yıl sonra el değiştirecek Halil Paşa'dan Hoca Ali Rıza'ya, Hikmet Onat'tan Nazmi Ziya'ya kadar Türk resminin ustalarına ait eserler, 18 Haziran'a kadar sergilenecekmiş. Satış, açık artırmayla değil özel satış yöntemiyle gerçekleşecekmiş. Bu kadar değerli eserleri bakalım kim satın alacak.



ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita'nın hayali gerçek oldu. Yedi yıldır Türkiye'de olan Margarita'nın 'Blue Lagoon' adlı tablosu, pandemi nedeniyle üç yıl ara verdikten sonra tekrar düzenlenen 59. Venedik Bienali'nde sergileniyor.







Çocukluğundan beri en büyük hayalinin, resimlerinin Venedik'teki bienalde sergilenmesi olduğunu söyleyen Margarita, "Şu anki duygularımı tarif edemem, çok mutluyum" dedi. 'Blue Lagoon', 27 Kasım'a kadar devam edecek bienal boyunca San Celemente Sarayı'nda sanatseverlerle buluşacak.



TÜRK LOKUMUNU MÜZEYE SOKTULAR

Caroline Koç, 2008 yılında arkadaşı Banu Yentür ile bir birlikte ev tekstili markası kurmuş, üç yıl sonra da ikili bir Türk kahvesi markasını hayata geçirmişti. Aynı marka altında şekerleme, aksesuar ve hediyelik eşya da satan ortaklar, büyük bir başarıya imza attı.







Çikolata kaplı lokumlardan oluşan hediye kutuları, New York'taki dünyaca ünlü Metropolitan Müzesi'nin (The Met) mağazasında satılmaya başladı. Dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri olan The Met'e girmek gerçekten büyük bir başarı; ikiliyi başarılarından dolayı tebrik ediyorum…