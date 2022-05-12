İstanbul’un elitleri, önceki gün sanat peşinde koşmaktan yorgun düştü. Gündüz, CI Bloom’a gidip saatlerce eserleri inceleyen ünlüler, akşam da SSM’deki David Hockney’nin sergisinin açılışına katıldı

Sanat tutkunu elitler önceki gün iki önemli sanat etkinliğinin peşindeydi! Bunlardan biri, Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki (SSM) sergi açılışıydı. Günümüzün en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen İngiliz Pop Art akımının öncülerinden ressam David Hockney, İstanbul'daki sanatseverlerle buluştu. 'Baharın Gelişi, Normandiya, 2020' ismini taşıyan sergi, sanatçının baharı resmetmek için Normandiya'daki köy evine gidip pandemi nedeniyle orada mahsur kalmasıyla ortaya çıkmış.







Ağaçların yaprak açması ve çiçeklerin tomurcuklanmasını gözlemleyerek çizmek isteyen Hockney, teknolojinin nimetinden faydalanarak resimlerini tablette oluşturmuş. 116 resmin bulunduğu, daha önce Londra Royal Academy ve Brüksel Bozar'da sanatseverlerle buluşan sergiyi, 29 Temmuz'a kadar görebilirsiniz; bence kaçırmayın… Sanat tutkunu elitler, SSM'de sergi açılışı öncesi de Tersane İstanbul'daki Contemporary Istanbul'un (CI) yeni fuarındaydı.









ÇAĞDAŞLAR BİR ARADA

CI'ın, sadece iç piyasaya yönelik olarak hazırlayıp hayata geçirdiği CI Bloom'a ilgi büyüktü. Birçok ünlü isim, fuarı gezip sanatçılarla sohbet ederek eserler hakkında bilgi aldı. Fuarda, Türkiye'den 23 çağdaş sanat galerisi ve yüzlerce eser olduğu için ünlülerin fuar ziyareti saatler aldı.







Türkiye'deki sanat pazarının, iki fuara ev sahipliği yapacak kadar güçlendiğini kanıtladığını söyleyen CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15 Mayıs'a kadar devam edecek CI Bloom'a herkesi davet etti. Son dönemde Türkiye'de üretilen ve satışa çıkan çağdaş sanat eserlerini bir arada görmek isterseniz bence bu daveti geri çevirmeyin!







EFSANE MİMAR DA AÇILIŞA KATILDI

Sergiyi ilk gezenler arasında Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer'in yakın arkadaşı olan ve dünyada mimarlığın yaşayan efsanesi olarak bilinen Baron Norman Foster ve eşi Lady Elena Foster da vardı.