Dijital platformda yayınlanan son işinde bir dalgıç hocasını canlandıran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un deniz tutkusunu bilmeyen yoktur. Denizin hem altına hem de üstüne meraklı olan, bütün yazı yatında geçiren Tatlıtuğ, önceki yıl yatını satmıştı.







Geçen yazı yatsız geçiren Tatlıtuğ'un bu yaz yat hasretinin sona ereceğini öğrendim. Tatlıtuğ aslında geçen yıl bir tekne almak istemiş ama gönlüne göre bir tekne bulamayınca özel yaptırmayı seçmiş. Fransa'da bir üreticiye sipariş vermiş ama bu kez önceki gibi bir motoryat değil son zamanlarda moda olan katamaranı (iki gövdeli yelkenli tekne) tercih etmiş. Tatlıtuğ'un katamaranı nihayet bitmiş ve Türk sularına doğru yola çıkmış, önümüzdeki hafta Marmaris'te olacakmış. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve geçen ay kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile birlikte haziran başında katamaranıyla denize açılacakmış. Rüzgarı bol olur inşallah.



STENT İÇİN GİRDİ CENAZESİ ÇIKTI

Dekorasyonda 'ev doktorluğu' trendini başlatan cemiyet hayatının sevilen ismi Pınar Küçük yasta. Pınar Hanım, önceki gün stent takılması için Nişantaşı'ndaki ünlü bir hastaneye yatırdığı 54 yaşındaki eşi Murat Küçük'ün hastaneden cenazesini aldı.







Operasyon sırasında komplikasyon oluşunca Murat Bey acilen by-pass'a alınmış ama maalesef kurtarılmamış. İhmal var mı yoksa kader mi bilmiyorum ama ailesi ve sevenleri şimdi yasta. Dün Levent Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Ulus Mezarlığı'nda defnedilen Murat Bey'e Allah'tan rahmet, eşi Pınar Hanım ve üç çocuğuna sabır diliyorum.



İSTANBUL MODERN'DEN İNŞAAT MANZARALARI!

İş insanlığının yanı sıra 'fotoğrafçı' kimliği ile de adından söz ettiren Bülent Eczacıbaşı, önceki akşam çok özel bir fotoğraf sergisi açtı. Bülent Bey, eşi Oya Eczacıbaşı'nın başında olduğu İstanbul Modern'in dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni binasının inşaat sürecini fotoğrafladı.







Bülent Bey, müzenin yapım sürecinde bir daha kimsenin şahit olamayacağı anları ölümsüzleştirdiği fotoğraflarını, müzenin Beyoğlu'ndaki geçici binasında sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına, Bülent Eczacıbaşı'nın iş, cemiyet ve sanat dünyasından yakın dostları katıldı.