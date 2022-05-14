Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), eğitimöğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem veriyor. HKÜ'nün bu amaç doğrultusunda başlattığı Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Film Festivali'nin yedincisi gerçekleşti. Bu yılki festivale ben de katıldım. Festivalin galasından önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu'nun mihmandarlığında üniversiteyi gezdik. Kampüsü görünce öğrencilerinin ne kadar şanslı olduğunu düşündüm.







Cemal Kalyoncu'dan üniversitenin amacı, faaliyetleri, hedefleri ve şimdiye kadar yaptıklarını dinleyince HKÜ'nün bölge ve Türkiye için de büyük bir şans olduğunu anladım. Gala öncesi merhum Hasan Kalyoncu'nun oğlu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile de sohbet etme imkanı buldum. Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Film Festivali'nin fikir babası olan Haluk Bey, hem sinema sanatının genç yeteneklerini desteklemek hem de öğrencilerinin kaliteli bir sanat etkinliğiyle kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla festivali başlattıklarını söyledi. Gelelim galaya…







ZEUGMA ÖDÜLÜNÜ BEN TAKDİM ETTİM

Önce şunu söylemeliyim ki, çok şık ve çok görkemli bir gala oldu. Öğrenciler için düzenlenen bir gala olmasına rağmen, ünlü film festivalleriyle boy ölçüşecek düzeydeydi. Sinema dünyasından ünlü isimleri bir araya getiren, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı galada sinemaya gönül veren başarılı öğrenciler ödüllerini aldı.







Bu arada bu yıl ilk kez verilen bir ödül vardı ki, onu takdim etmek de bana kısmet oldu. İlk Zeugma Kültür ve Sanat Özel Ödülü'nü 'Çerçeve/ The Frame' filmi ile kazanan Mert Sata ve Berk Sata'ya takdim ettim.







Gördüm ki, Altın Baklava Film Festivali, bir film yarışmasından çok daha fazlası. Cemal Kalyoncu ve Haluk Kalyoncu başta olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Gaziantep'te, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir festivale imza atmışlar. Festivalin sinema dünyasına çok başarılı yönetmenler kazandıracağına şüphem yok.







BU KADAR 'SHOW'A GEREK VAR MI?

Modacı Gülşah Saraçoğlu, ses getiren tasarımları kadar, girdiği polemiklerle de tasarım dünyasının gündeminden düşmüyor. Hafta içi yine bir açıklaması gözüme takıldı. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşıp altına da "Kendi hayatımın show'undayım" yazmış. Olabilir... Ama bu özgüveni yaptığı işlere de yansıtsa 'show' yapmasına gerek kalmayacak sanki! Neticede sosyal medyada herkes en başarılı, herkes en iddialı, herkes en iyi… Ama kendisine hatırlatayım: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!!!







UYUM OLMADAN ŞIKLIK OLMAZ!

Güzel oyuncu Birce Akalay, hafta içinde katıldığı bir davette spor ve günlük bir stil tercih etmiş. Ancak en basit stilde bile şık görünebilmek için uyum gerekli. Birce Akalay, maalesef bu kombinlerinde uyumu hiç yakalayamamış. Trençkotu çok şık ancak içinde giydiği tunik boyutundaki gömleği tüm görünümü bozmuş. Dar jean'i, altındaki nude tonlarındaki spor ayakkabıları ve fazla klasik çantası birbirlerinden çok alakasız duruyor!!!







GÜNDEM YİNE LAHMACUN!

Yaz kapıdayken, Bodrum'daki otel ve beach'lerdeki lahmacun fiyatları yine gündemde. En pahalısı nerede bilmem ama fiyatına bakmadan bazı mekanlara girmek için birbiriyle yarışan pek çok ünlü isim tanıyorum. Müdavimlerin vazgeçmeyeceklerini düşünürsek; bu tartışmaları artık bitirsek mi!!!