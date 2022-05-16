Mart ayında nişanlanan ünlü tasarımcı Serra Türker ile iş insanı Mert Bayır'ın arayı açmadan nikah masasına oturacaklarını yazmıştım; dediğim gibi de oldu. Çiçeği burnunda nişanlılar, cumartesi akşamı Beylerbeyi'ndeki kız evinde, görkemli bir düğün töreni ile vuslata erdi.







Sosyete kulislerinde, bu acelenin nedeninin 'bebek' olduğunun ayyuka çıktığını eklemiş, doğrusunu da üç vakte kadar öğreniriz demiştim. Dedikodular da doğru çıktı. Yeni gelin Serra Türker, karnındaki dört aylık bebeğiyle nikah masasına oturdu.







Bu arada Serra Hanım'ın bebeğin cinsiyeti de belli; çiçeği burnunda çiftin oğlu olacak. Umarım Serra Hanım da, oğulları da sağlıkla kurtulur…



EMLAKÇILAR UYDURMUŞ!

2020 yazında Bodrum'daki büyük otelini satan Hayri Yazıcı'nın Bodrum Torba'daki diğer butik otelini de satılığa çıkardığını yazmıştım geçenlerde. Önceki gün kızı Bahar Şer ile karşılaştım; bu satışın emlakçıların uydurduğu bir yalandan ibaret olduğunu söyledi.







Hatta babasının bundan sonra yılın büyük bölümünü Bodrum'daki bu otellerinde geçireceğini ve otelin bazı bölümlerini kendisine göre dizayn ettirdiğini belirtti. Bahar Hanım'ın evinde kurdurduğu fizik tedavi ünitesi de otele taşınacakmış. Bu arada Bahar Hanım, babasının destekle de olsa yürümeye başladığını müjdeledi.



'YAKINDA' BİR MÜJDELERİ OLACAK

Londra Tasarım Müzesi İcra Kurulu Başkanı ve Direktörü Tim Marlow'un geçen ay Türkiye'ye gizli bir ziyaret yaptığını duymuş, sebebini öğrenememiştim. Şevket-Hayırlı Sabancı çiftinin gelinleri Zeynep Köseoğlu, şirketinin Instagram hesabından Marlow ile fotoğrafını paylaşıp, altına da 'Yakında' diye yazınca, araştırıp öğrendim.







Sanat dünyasının en önemli karar vericilerinden olan Marlow, Londra-İstanbul arasında sanat köprüsü oluşturmak için bir şirket kuran Köseoğlu'nun davetlisi olarak gelmiş. Özel bir kültür-sanat projesi hazırlıyorlarmış. Projeyi çok merak ettim doğrusu, 'yakında' öğreniriz artık.



OTOMOBİL VE TEKNE TUTKUNLARI BULUŞTU

Otomobil ve deniz tutkunları, geçen hafta üç gün boyunca test sürüşü ve test seyir günleri için Kalamış Marina'daydı. 'Baharın Keyfini Sürün' mottosuyla geleneksel hale getirilen etkinliğin dördüncüsünde, denizde lüks yelkenli ve motorlu tekneleri, karada da yeni elektrikli otomobilleri test etme imkanı buldular.







Jabbar'ın performansıyla renk kattığı cumartesi günkü kokteyle, Kosif ve Tezman ailelerinin yakın dostları da katıldı. Baharın ve deniz kıyısında olmanın tadını çıkardılar.