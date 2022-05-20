NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, salı günü Tekirdağ'a gidip, 2020 yazından beri birlikte olduğu, atv'nin sevilen dizisi Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile nişanlandı. Kız evinde takılan nişan yüzüklerinin ardından herkes ne zaman evleneceklerini merak ediyor.







Ben merakları gidereyim; 7 Temmuz'da, aşklarının başladığı Çeşme'deki beach'te, eğlenceli bir düğünle muradlarına erecekler. Hatta Cedi Osman ve güzel oyuncu, düğüne davet edecekleri yakınlarına, 'save the date' mesajlarını gönderdi bile. Bu arada müstakbel çiftin, yeni yuvalarını kurmaya başladıklarını da öğrendim. Sarıyer sırtlarında kiralık bir evde birlikte oturan çift, (Tabii Cedi Osman İstanbul'dayken…) Anadolu yakasında yeni bir ev kiralamış. Ebru Şahin, şimdiden evin dekorasyonu için kolları sıvamış.







Çift ile ilgili son bir bilgi daha; İstanbul'da yuva kurmalarına rağmen Amerika'da yaşayacaklar. Ebru Şahin, eylülde, Cedi Osman'ın takımının olduğu Cleveland'a taşınacak. Ancak işi için sık sık İstanbul'a gelip gidecek. Şimdiden çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum.







SÜRPRİZ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

2016'da iş insanı Sinan Çiftçi ile evlenen modacı Selma Çilek Çiftçi'nin ilk hamileliğini, oğlu Satvet'i kucağına almasını ve ikinci çocuğuna hamile kalmasını ilk benden öğrenmiştiniz. İkinci kez anne olduğunu da ilk benden öğrenin. Hiç hesapta yokken hamile kalan Selma Hanım, önceki gün özel bir hastanede kız bebek dünyaya getirdi. Ailede bayram havası estirdiğini öğrendim. Hele Sinan Çiftçi, oğlundan sonra bir de kızı olduğu için mutluluktan havalara uçuyormuş. Allah analı babalı büyütsün, Satvet'in de Sara'nın da ömrü uzun olur inşallah.







HAKSIZ ELEŞTİRİ!

Caroline Koç, arkadaşı Banu Yentür ile kurduğu lüks ev ve yaşam ürünleri markasını yurt dışında büyütmeye devam ediyor. Ortaklar, şehrin en lüks alışveriş merkezinde, Miami'deki ikinci mağazalarını açtı. Caroline Hanım, açtıkları mağazanın tanıtımı için bir video çekip Instagram sayfasından yayınladı. Bunun üzerine sosyetik çevrelerde "Koskoca Caroline Koç böyle şey yapar mı!" diye eleştiriler duydum!

Yapar tabii, niye yapmasın! Markanın kurucusu ve CEO'su olarak yeni mağazasının tanıtımını yapmasından daha doğal ne olabilir. Takdir edeceğinize eleştirmeye kalkıyorsunuz, pes vallahi…







MİLANO'YA GİTMENİN EN 'UYGUN' YOLU

Türk Hava Yolları'nın prestijli markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İtalya'nın Bergamo şehrine uçuşlara başladı. AnadoluJet'in, Milano Bergamo Havalimanı'na yaptığı ilk uçuşta ben de vardım. Sabiha Gökçen'den 09.55'te kalktık ve 2 saat 50 dakika sonra Bergamo'ya indik.







Bergamo çok duyulmuş bir şehir değil, AnadoluJet niye oraya uçuyor diye düşünebilirsiniz. Bergamo, İtalya'nın en ünlü şehirlerinden Milano'ya sadece 40 km uzaklıkta. Yani THY, İstanbul Havalimanı'ndan günde dört sefer düzenlediği Milano Malpensa Havalimanı'nın yanı sıra Milano'ya gitmek isteyenlere daha uygun fiyata bir alternatif yaratmış. Özellikle Anadolu yakasında oturanlar için Milano'ya gitmenin en kolay yolu bu seferler olacaktır. Bu arada Bergamo'yu da çok beğendim. Orta Çağ esintileri taşıyan bu küçük şehirde keşfedilecek birçok şey var. Aklınızda olsun…