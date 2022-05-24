Arzu-Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı, çapkınlık konusunda abileri Hacı ve Hakan Sabancı'nın izinden gidiyor. Gerçi Hacı evlendi ve sahadan çekildi ama Hakan tam gaz çapkınlıklara devam ediyor. Galiba bundan sonra Kerim'i de sahalarda daha çok göreceğiz. En son iki yıl önce Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile adı aşk dedikodusuna karışan Kerim'i hafta sonu Bodrum'da çapkınlıkta yakaladım. Kerim, benim de bulunduğum ünlü bir otelin akşamüstü partisine güzel bir kızla geldi. Hemen hızla bir araştırma yaptım ve yanındaki kızın Avustralyalı bir model olduğunu öğrendim.







Beth Walkemeyer adlı güzel model, bir ajansla anlaşıp Türkiye'ye gelmiş ve yaz boyunca burada çalışacakmış. Nerede, nasıl tanıştı bilmiyorum ama hafta sonu sevgilisini Bodrum'a tatile getiren Kerim, çok mutlu görünüyordu. Bakalım Kerim Sabancı'nın, Avustralyalı modelle ilişkisi bir yaz aşkı olarak tarihe mi karışacak yoksa uzun soluklu mu olacak…



KIZLAR GÖZÜKTÜ

25 Mart'ta iki yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile Atina'da evlenen Dila Tarkan Doğruer'in evlenmeden hamile kaldığını da, kız bebek beklediğini de ilk bu köşede okumuştunuz. Bir müjdeli haber de; Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil'den geldi.







Ağustos 2016'de evlendiği Kerim Yeşil'le çok mutlu bir evliliği olan Pia Hanım, 8 aylık hamile. Cem Hakko ile Bettina Machler'e ilk torun mutluluğunu yaşatacak olan Yeşil çiftinin de kızları olacak. Umarım hem bir ay sonra doğum yapacak Pia Hanım hem de 5 aylık hamile olan Dila Hanım, sağlıkla kızlarını dünyaya getirir.



IŞILDAYAN KADINLAR İLHAM VERECEK!

Lüks marka danışmanı Özlem Güsar, çok anlamlı bir konferans düzenliyor. Bugün gerçekleşecek olan konferansın amacı, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücünü ortaya koymakmış.







'Işıldayanlar' adlı konferansta, bugüne kadar yaptıklarıyla çevresini aydınlatan, ünlü bir Fransız kozmetik markasının dünya yüzü olan oyuncu Hazal Kaya, İngiltere'de 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü alan ilk Türk kadını olan öğretmen Nurten Akkuş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay gibi yıldız kadınlar, hikayeleriyle hemcinslerine ilham verecekmiş. Işıldamak isteyen kadınlar bence bu konferansı kaçırmasın.



LÜKS MARKADAN ÜÇÜNCÜ OTEL

Uluslararası lüks bir otel zinciri, Türkiye'deki üçüncü otelini Ataköy'de açtı. Otelin yatırımcısı Özen Kuzu'nun ev sahipliğinde bir açılış daveti düzenlendi.







Açılış davetine ilgi büyük oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere; iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim oradaydı.







Deniz manzaralı lüks otelin, İstanbul'un turizmine büyük katkısı olacağı kesin. Diğer yandan İstanbul'un da bu lüks otel markasına büyük katkısı olacaktır, yoksa İstanbul'da üçüncü otelini açar mıydı?