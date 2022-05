Dünyanın en önemli moda ve yaşam kültürü yayınlarından GQ'nun 20. edisyonu olarak 2012'de yayına başlayan GQ Türkiye 10 yaşında…







Richard Mille ana sponsorluğunda The Bodrum Edition'da düzenlenen görkemli davette, 10. yıla özel hazırlanan 'Aura' sergisinin lansmanı da yapıldı.







Türkiye'den birçok ünlü ismin yanı sıra yurt dışından da tanınmış simalar katıldı.







Yayın hayatı boyunca sektörde pek çok ilke imza atan derginin 10. yılına özel, GQ Türkiye yayın koordinatörü Derya Gürsel tarafından kurgulanan ve küratörlüğünü Şanel Şan Sevinç'in yaptığı 'Aura' sergisinde, Ali Abayoğlu 'Denizanası', Güneş Özmen 'The Sun is Rising', Murat Saygıner 'Wind Rose' ve Bünyamin Aydın 'Anxiety' adlı eserleriyle yer aldı.







Büyük ilgi gören eserler, İstanbul'da düzenlenecek müzayede ile satışa sunulacak ve elde edilen gelir, Paris Beyin Enstitüsü'ne bağışlanacak.







Bu özel gece için Paris'ten Bodrum'a gelen Paris Beyin Enstitüsü Direktörü Marielle Lethrosne, uluslararası anlamda böylesi değerli bir işbirliğine GQ Türkiye ile girmekten çok mutlu olduklarını söyledi.







DÜNYADAN BİHABER ALIŞVERİŞE DEVAM

"Bilinçli tüketim" kavramı, sonunda hak ettiği değeri görmeye başladı. Sadece trendi bir görünüme sahip olmak için alışveriş yapmak veya sezon ürünlerini alıp "bakın ilk ben giydim" demek artık prim yapmıyor! Lüks defile look'larını alıp giymek bir zamanlar alkış topluyordu ama günümüz moda takipçisi için bu bir şey ifade etmiyor. Günümüzde çevreci ürünleri, zamansız tasarımları ve geçmişle bugünü buluşturan eşleşmeleri tercih edip bilinçli tüketici olanlar bir adım öne çıkıyor. Ancak Rachel Araz Kiresepi'nin bundan haberi yok sanırım. Yoksa tüketim çılgınlığında başı çekmeye devam etmezdi herhalde…







TRENDİ AMA ŞIK DEĞİL!

Boyunca iki kızı olmasına rağmen, fit vücudu ve güzelliği ile hemcinslerini kıskandıran Defne Samyeli, geçenlerde tüy detaylı bir denim ceket-pantolon takım ile bir davete katıldı. Aslında hem ceket içine giyilen kısa bluzlar hem tüy detayları hem de denim bu sezonun trendlerinden… Ancak yine de bu görünüm maalesef hiç olmamış! Defne Samyeli'nin tercih ettiği pantolon demode bir görünüme sahip. Bu kadar abartılı detayların olduğu bir kombini bir de ince topuklu ayakkabılarla tamamlamak hiç ama hiç olmamış…







MASKÜLEN DETAYLAR ÖN PLANDA

Bu yıl ofisten sokağa, hatta davetlere kadar tüm stillerde maskülen detaylar ön planda. Yasemin Özilhan'ın yaptığı gibi, seçeceğiniz bir yelek ya da oversize blazer ceket ile siz de bu maskülen şıklığı yakalayabilirsiniz.







Sepet formundaki silindir çantalar bu yazın dikkat çeken aksesuarlarından. Klasik modellerin aksine sıra dışı ve eğlenceli olan bu modeller, farklılık arayanlar için birebir.