Geçtiğimiz günlerde bir gazetede, ekim ayında 12 yıllık evliliklerini bitiren Didem Sarı ile İzzet Antebi'nin barıştığına dair bir haber çıktı. Haberin aslı astarı yok! 11 Mayıs'ta İzzet Antebi'nin, ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladığını yazmıştım; bu aşk, mutlu mesut devam ediyor.







Didem Sarı da boşandıktan sonra yaşadığı kısa süreli aşklara bir yenisini daha ekledi. Didem Hanım, iş insanı Sefer Kalkavan ve DJ Birol Giray'dan sonra şimdi de Harun adlı bir tekstilci ile yeni bir aşka yelken açtı. Yani barışma falan yok, yeni aşklar var.







Bu arada dostça boşanan ve çocukların tatillerinde birlikte olmaya özen gösteren Didem Sarı ile İzzet Antebi bu kuralı da bozmuş gibi görünüyor. Çünkü 19 Mayıs tatilinde, İzzet Bey çocuklarıyla birlikte Fethiye'ye giderken Didem Hanım ise yeni sevgilisiyle Cunda'daydı. Uzun lafın kısası; onlar yanlış biliyor, doğrusu bu köşede…



MEZUNİYET TÖRENİNE GİTTİLER

Elif Dürüst'ün, Mehmet Germiyanlıgil'den olan kızı Yasemin, 2018'de New York Üniversitesi'ne (NYU) kabul edilmişti. NYU'da sanat öğrenimi gören Yasemin, okulunu bitirdi. Geçen ay, kızının mezuniyet sergisi için New York'a giden Elif Dürüst, geçen hafta yine New York'taydı.







Bu kez Yasemin'in mezuniyet törenine katılmak için giden Elif Hanım'a, kardeşi Şirin Yalçın da eşlik etti. Yasemin'in mezuniyet sevincine ortak olan abla-kardeş, bir hafta New York'ta kalacak. Elif Dürüst ve Şirin Yalçın, Yasemin ile birlikte bir hafta orada tatil yapıp sonra hep birlikte İstanbul'a dönecekler. Yasemin'i ben de kutluyorum, yolu açık olur inşallah.



GECİKMELİ KUTLAMA

Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde uluslararası işletme ile birlikte psikoloji okuyan Melisa Tapan, ardından da New York'a gidip Columbia Üniversitesi'nin Ekonomik ve Siyasi Kalkınma Programı'nda yüksek lisansa başlamıştı. İki yıl önce mezun olan Tapan'ın, üniversite binasında olması gereken mezuniyet töreni pandemi nedeniyle online yapılmıştı.







Diğer mezunlar gibi törene evinden katılan Tapan, bu kez New York'a gidip üniversitenin gecikmeli mezuniyet kutlamasına katıldı. Kutlamadan anları Instagram'dan paylaşan Tapan'ın mutluluğu görülmeye değerdi.



İSTANBUL'DA YENİ BİR SANAT MEKANI

İstanbul'un dünyaca ünlü tarihi oteli bir sanat galerisi açtı. Galerinin açılışı, duayen sanatçısı Mahmut Celayir'in 'Gölgenin İzinde' sergisi ile gerçekleştirildi. Açılış davetine katılan sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler hem galeriyi hem de sergiyi çok beğendi.







Bu arada davetliler arasında bulunan Süleyman Orakçıoğlu ile eşi Ahu Hanım, Mahmut Celayir ile bir süre sohbet edip eserleri hakkında detaylı bilgi aldı. Açılış daveti, serginin gezilmesinin ardından da bir partiyle devam etti. Böylece konuklar, sanatla eğlenceyi bir arada yaşadı.