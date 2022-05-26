Geçtiğimiz aralıkta, 52 yaşında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü iş insanı Selim Hamamcıoğlu'nun otel odasında soyulduğunu öğrendim. Selim Bey, geçtiğimiz günlerde Tayland'a iş seyahatine gitmiş. Başkent Bangkok'ta uluslararası bir zincire ait beş yıldızlı otelde konaklayan Selim Bey büyük bir şok yaşamış.







Odasındaki şifreli kasaya koyduğu, ünlü bir markanın sınırlı sayıda ürettiği 30 bin dolarlık saati ve bir miktar nakit parası kasadan buharlaşıp uçmuş! Şifresini girip kasayı açtığında soyulduğunu gören Selim Bey, doğal olarak çıldırmış, oteli ayağa kaldırmış. Otelin güvenlik müdüründen genel müdürüne kadar herkes gelip soygun olayını araştıracaklarını söylemiş ama ne fayda, bir sonuç çıkmamış. Otel, zararı da üstlenmeyince Selim Hamamcıoğlu, 30 bin dolarlık saatini çaldırmakla kalmış! Dünyaca ünlü zincir otellerde bile bu oluyorsa, siz siz olun tedbiri elden bırakmayın.



SULTANLARI 'UĞUR'LADIK

Dünya starlarını süsleyen ünlü Türk mücevher markasının sahibi Ece Şirin, Türkiye Milli Voleybol Takımları'nın resmi sponsoru olmuştu.







Şirin, 31 Mayıs-5 Haziran'da Ankara'da, 14-19 Haziran'da Brezilya'da, 28 Haziran-3 Temmuz'da Kanada'da Milletler Ligi'nde mücadele edecek Filenin Sultanları için 'uğur'lu tılsımları olan mücevherler tasarlamış.







Milli takımımızın yıldızları Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin, Simge Aköz ve Meliha İsmailoğlu, bir davetle mücevherlerini aldı. Davet sonunda konuklar, sultanlarımızı turnuvaya uğurlayıp başarı diledi.



30 YILLIK BİRİKİMİNİ BİR KİTABA SIĞDIRDI

Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 30 yıllık birikimini 'Kadın Olmak & Ötesi' adlı kitabında topladı. Kavak kitabını, yönetim kurulu başkanı olduğu Üsküdar'daki özel hastanede tanıttı.







Cemiyet hayatından dostlarının da katıldığı tanıtımda konuşan Kavak, bir yıldır kitap üzerinde çalıştığını, yıllardır hastalardan gelen soruların kendisine yol gösterdiği söyledi. Kavak. "Kitap, kadınlara biyolojik yolculuklarında rehber olacak ve aradıkları her sorunun yanıtını bulabilecekler" dedi.



GENÇ SANATÇILARA DESTEK İÇİN BULUŞTULAR

50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu yıl 50. yaşını kutluyor. İKSV bu özel yıldönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla önceki akşam özel bir gala gecesi düzenledi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın, eşi Oya Hanım ile birlikte ev sahipliği yaptığı galaya, pek çok ünlü isim katıldı.







Galada toplanan bağışlarla bir fon oluşturulacak ve genç sanatçıların üretimlerine destek vermek için kullanılacak. İKSV yöneticileri ve bağışta bulunanların gönüllerine sağlık.