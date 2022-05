Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi ve güncel zenginliklerine canlılık katmak ve dünya vitrinine taşımak için başlattığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne start vermiş ve müthiş bir geri dönüş almıştı. Dünyanın en saygın basın yayın organlarında övgüyle söz edilen etkinlik, bu yıl Ankara için de tasarlandı. İstanbul ve Ankara'da aynı tarihlerde gerçekleşecek Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri, 28 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar sürecek. Başkent Kültür Yolu rotası; şehrin tarihi ve modern yüzünü yansıtan 70'den fazla noktadan oluşuyor.







SIRA BAŞKENT'TE

1500'den fazla sanatçının katılacağı festival, 300'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Duayen sanatçıların ve 53 farklı kültür sanat kurumunun katılacağı Beyoğlu Kültür Yolu Festival'nde, bu yıl 84 farklı noktada, 4 bin 500'ün üzerinde sanatçının 1500'den fazla etkinliği olacak. Biz İstanbullular sanata doymuştuk, şimdi sıra Başkentlilerde… Bence siz de bu fırsatı kaçırmayın, www.baskentkulturyolu.com adresinden detayları öğrenip programınızı yapın. Üstelik birçok etkinlik ücretsiz…







Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri, 7'den 70'e herkesi, mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya kadar çok sayıda sanat etkinliğiyle buluşturacak.



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılış konseri Rebetiko müziğinin önde gelen ismi Yunan sanatçı Glykeria ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak.



Ankara'daki festivalde, dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Buika, Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin, Afrika'nın altın sesi Salif Keita ve keman dehası Ara Malikian müzikseverlerle buluşacak.

***

ONLİNE MÜZAYEDEDE REKOR SATIŞ

Pandemi nedeniyle mecburen online'a taşınan sanat müzayedeleri pandemi bitse de devam ediyor, üstelik rekorlar kırıyor. Salon müzayedelerinde en fazla 400-500 kişi olurken, online'da bu rakam 5-6 binlere ulaşıyor. Pazar günü biten bir müzayedede yine rekor satışlar gerçekleşti.







348 çağdaş eserin el değiştirdiği müzayedenin rekoru, 5 milyon 273 bin liralık fiyatıyla Erol Akyavaş'ın 'Fall of a Dream' adlı tablosu oldu. Burhan Doğançay'ın 'Cracking up in Zurich' adlı eseri 3 milyon 858 bin lira, Ömer Uluç'un 'Diyagonal Personalities' adlı eseri de 3 milyon 729 bin liraya yeni sahibinin oldu.

GENÇ MÜZİSYENLER SAHNEDE DEVLEŞTİ

Başarılı genç müzisyenlerin iyi bir eğitim alması için kurulan ÇEV Sanat (Çağdaş Eğitim Vakfı), yine çok özel bir konsere imza attı.







Vakıf, önceki akşam AKM'de, uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi.







Günümüzün en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen çello sanatçısı Jamal Aliyev, konserde solist olarak sahneye çıktı. Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konserin geliriyle genç müzisyenlerin eğitimine katkı sağlanacak. Çorbada tuzu olan herkesin gönlüne sağlık.