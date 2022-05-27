Onlarca kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yine ayrıldı. Ancak İbrahim Kutlay, ilk kez ayrılığın ardından bir paylaşım yapıp Edwina Sponza için "Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor çok net" diye yazdı. Hatta sosyal medyada birbirlerini takibi de bıraktılar. Bu sözlerin üzerine artık ipler tamamen koptu galiba diye düşünürken öğrendim ki, yine barışmışlar.







Üç gün önce ayrılan ikili, sanki hiçbir şey olmamış gibi dün aşka devam kararı aldı. Bu arada müzmin aşıkların ayrılmadan önce sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara tekrar göz atarken bir detay dikkatimi çekti. O fotoğraflardan birinin altına, aşklarının 10. yılını kutladıklarını yazmışlar. Demet Şener'in, 12 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'a, 2016 yılında "aldatıldım" diyerek boşanma davası açtığını düşünürsek, Kutluay'ın, bu davadan dört yıl önce eşini aldatmaya başladığı ortaya çıkıyor. Yani Kutluay'ın, dört yıl boyunca eşi Demet Şener'i, Edwina Sponza ile aldattığını itiraf etmişler!!!



SAMİMİ AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile flört eden 28 yaşındaki Eda Gürkaynak, sosyal medyada keyifle takip ettiğim sosyetenin yeni jenerasyon isimlerinden biri. Enerjisi ve samimiyetiyle tam yaşının insanı olan Eda, geçtiğimiz gün iki yıldır düzenli olarak terapiste gittiğini söyleyip bunun hayatına olan pozitif etkilerinden bahsetti. Son cümlesi ise onu 'şanslı' olarak nitelendiren insanlara mesaj niteliğindeydi:







"Yaşadığım bütün güzelliklerin bedelini ödedim." Şüphesiz bu cümlenin uzunca bir alt metni vardır ama ünlü isimler, dışarıdan göründüğü gibi her zaman mutlu değiller. Onların da herkes gibi dertleri, sorunları oluyor.



4 KİŞİLİK AİLEYLE İLK KUTLAMA

Hiç hesapta yokken ikinci bebeğine hamile kalan ünlü modacı Selma Çilek Çiftçi'nin, geçen hafta Sara adını verdikleri kızını dünyaya getirdiğini müjdelemiştim. 2016 yılında evlenen Sinan-Selma Çilek Çiftçi çifti, Ocak 2020'de doğan oğulları Satvet'in ardından, bu kez kız çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşamıştı.







Selma Hanım, 36. doğum gününü, ilk kez dört kişilik bir aile olarak kutladı. Selma Hanım'ın doğum gününde, eşi ve iki çocuğuyla verdiği poz da dört kişilik ailelerinin ilk belgesi oldu. Selma Hanım'ın yeni yaşını kutluyor ve ailesiyle nice yaşlar diliyorum.



PRESTİJ SERGİSİ

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen sanat alanı Loft Art, yılda bir kere düzenleyeceği 'Prestij Sergileri' serisinin ilkinde Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol'u ağırladı. 'İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor' adlı serginin ön gösterimine sanat tutkunu ünlü isimler katıldı.







Satışı gerçekleştirilen eserler, kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı çalışmalarına da kaynak oluyor. Sergiyi, 24 Temmuz'a kadar gezebilirsiniz…