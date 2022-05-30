Hafta sonu Tasting Alaçatı etkinliği için Alaçatı'daydım. Alaçatı'da, mekan mekan dolaşıp yöreye has lezzetleri test ederken bomba gibi bir izdivaç bilgisi aldım. İzmir'in en ünlü iş insanlarından biri olan, İzmir'e ve İzmir'in kültür sanat hayatına katkılarıyla adından övgüyle söz ettiren Lucien Arkas'ın evlilik hazırlığında olduğunu öğrendim. Şimdiye kadar üç kez evlenen Lucien Bey, dördünce kez "Evet" diyecekmiş. Lucien Bey'in müstakbel eşini de öğrendim; kendisi gibi İzmirli olan Merve Sakallı…







Merve Hanım'ın başından da bir evlilik geçmiş. Lucien Arkas ile Merve Sakallı, 25 Haziran'da, İzmir Torbalı'daki Lucien Arkas Bağları'nda aile arasında bir düğünle hayatlarını birleştirecekmiş. Bu arada Alaçatı'da bir butik otel açılışı da vardı, meğer müstakbel çift, nikah defterinden önce bu otel için imza atmış. Otele yarı yarıya ortaklarmış. Otelin işletmesi ise tamamen Merve Sakallı olacakmış. Lucien Arkas ve Merve Sakallı'ya hem şimdiden hem ömür boyu mutluluk hem de otellerinde başarılar diliyorum.



MUTLULUĞU ÇEŞME'DE BULMUŞ

Alaçatı'ya kadar gitmişken geçen hafta sezonu açan Burak Beşer'in sahibi olduğu Çeşme'nin en popüler plajına gitmemek de olmazdı. Daha sezonun başı olmasına rağmen yine birçok ünlü isim vardı. Onlardan biri de Çiğdem Kayalı'ydı.







Bir şezlonga oturmuş köpekleriyle oynarken rastladığım Çiğdem Hanım ile biraz sohbet ettim. 2017'de evlendiği DJ Uğurcan Kaya'dan ocak ayında ayrılan ve eylülde de boşanma davaları olan Çiğdem Hanım, çok mutlu olduğunu söyledi. Tamamen yerleştiği Çeşme'de huzuru bulmuş. Köpekleriyle sakin bir hayat sürüyormuş. Umarım hep mutlu olur…